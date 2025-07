Jurassic World - La rinascita | Gareth Edwards l' uomo giusto al posto giusto

Gareth Edwards, il regista britannico dall'innata capacità di dare vita ai monster movie, ha percorso un viaggio straordinario nel panorama cinematografico. Dopo aver lasciato il suo segno in saghe iconiche e aver debuttato con "Monsters" nel 2010, oggi si appresta a rinnovare il mondo di Jurassic Park con "Jurassic World: La Rinascita". Un'opportunità unica di vedere come un maestro del genere possa reinventare uno dei franchise più amati di sempre.

Il regista britannico si è formato negli ultimi quindici anni nell'ambito del monster movie, lasciando il proprio segno in alcune delle saghe cinematografiche più importanti di sempre. Per arrivare, ora, al mondo di Jurassic Park. Quindici anni fa, nel 2010, Gareth Edwards esordiva nel lungometraggio con Monsters. Oggi, quindici anni dopo, ha lasciato il segno in alcune delle più importanti e storiche saghe cinematografiche. Nel 2014 dirige Godzilla, primo film di quello che sarà poi il revival del MonsterVerse. Nel 2016 gli è affidato Rogue One: A Star Wars Story, il più amato da critica e pubblico del nuovo corso della galassia lontana lontana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it