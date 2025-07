De Laurentiis scatena la polemica | 800mila euro a un accusato di omicidio | Attacco al cinema italiano

De Laurentiis scatena la polemica: 800mila euro a un accusato di omicidio, un attacco durissimo al sistema del cinema italiano. Durante la cerimonia al Legend Award ad Ischia, il presidente del Napoli ha spezzato gli schemi, rivolgendosi con durezza alle criticità del nostro cinema e suscitando reazioni immediatamente infuocate. Quando una figura così influente decide di affrontare pubblicamente i problemi, tutto il settore si ferma a riflettere. La sua voce potrebbe segnare un punto di svolta...

Quando Aurelio De Laurentiis parla, raramente lo fa in modo banale. E anche in un'occasione di celebrazione, come la consegna del prestigioso Legend Award a Ischia per la sua carriera cinematografica, il presidente del Napoli non ha perso l'occasione per lanciare un attacco frontale, durissimo e senza precedenti, al sistema del cinema italiano. Una raffica di accuse pesantissime che ha oscurato la notizia del premio e ha acceso i riflettori su un mondo che, a suo dire, sarebbe malato e gestito in modo discutibile. De Laurentiis, furia a Ischia, attacco frontale al cinema italiano La denuncia shock: "Soldi pubblici per un film mai realizzato da un accusato di omicidio". 🔗 Leggi su Napolissimo.it