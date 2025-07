Semaforo acceso senza delibera | la multa non vale E il Comune di Lecce paga

Se il semaforo è acceso senza delibera, la multa potrebbe non essere valida, e il Comune di Lecce potrebbe dover risarcire. È successo a un automobilista che, attraversando un incrocio otto minuti dopo la mezzanotte mentre il semaforo lampeggiava, è stato sanzionato dalla Polizia locale. Tuttavia, il Comune non riesce a dimostrare che il semaforo fosse correttamente funzionante o regolamentato, mettendo in discussione la validità della multa.

Attraversa un incrocio otto minuti dopo la mezzanotte mentre il semaforo lampeggia e la Polizia locale di Lecce le contesta una violazione del Codice della strada. Ma il Comune non riesce a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Semaforo acceso senza delibera: la multa non vale. E il Comune di Lecce paga

In questa notizia si parla di: semaforo - comune - lecce - acceso

Aeroporto Canova, il Comune toglie semaforo e attraversamento sulla Noalese - A partire da martedì 3 giugno, l’aeroporto Canova di Treviso subirà importanti miglioramenti della viabilità: il Comune rimuoverà il semaforo e l’attraversamento sulla Noalese, per favorire la sicurezza e la fluidità del traffico pedonale.

Semaforo acceso senza delibera: la multa non vale. E il Comune di Lecce paga; Segnalazione guasti illuminazione pubblica; Multe con il photored per cambio di corsia: per l'avvocatura sono legittime.

Semaforo acceso giorno e notte - Dopo l’ultimo grave incidente stradale sulla statale per Pavia (ex ss 35 dei Giovi) nel quale sono rimaste ferite due ragazze ventenni ed un uomo di 39 anni (foto), il Comune di Casarile ... ilgiorno.it scrive

Passaggio con semaforo rosso, giudice di Pace di Lecce annulla una multa - Passaggio col semaforo rosso, il Giudice di Pace di Lecce mette sotto la lente le nuove macchinette V- Come scrive leccenews24.it