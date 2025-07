Serena Rossi l’abito rosso a pois accende l’estate

Un’ode a Napoli, tra musica popolare, parole che toccano il cuore e un abito rosso a pois che accende l’estate con stile e passione.

C’è chi d’estate accende le serate con fuochi d’artificio e chi, come Serena Rossi, lo fa con la voce e un abito rosso a pois che non si dimentica. Alla Notte della Tammorra, uno degli eventi più sentiti del panorama napoletano, l’attrice e cantante ha regalato emozione pura con un’esibizione intensa, accompagnata da un look che sprigiona tutta la passione e la bellezza del Sud. Un’ode a Napoli, tra musica popolare, parole che toccano il cuore e un vestito che fa sognare. . A Napoli l’estate batte al ritmo della tammorra. E quest’anno ha un volto preciso: quello sorridente e fiero di Serena Rossi. 🔗 Leggi su Dilei.it