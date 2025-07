Arnautovic l’ex agente non ci sta | Altro che deludente all’Inter è stato importante! Sul paragone con Ibrahimovic e sul suo futuro vi dico questo

Arnautovic, l’ex agente, si schiera contro le critiche: «All’Inter è stato importante!» dichiara Groener, sottolineando il valore dell’attaccante in un confronto con Ibrahimovic. Mentre il futuro di Marko resta incerto e potrebbe portarlo in Austria, le sue prospettive sono ancora tutte da scrivere. La sua avventura nell’Inter potrebbe non essere finita, e il suo ruolo nel calcio europeo potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Arnautovic, l’ex agente non ci sta: «Altro che deludente, all’Inter è stato importante! Sul paragone con Ibrahimovic.». Le parole di Groener. Il futuro di Marko Arnautovic resta tutto da scrivere e potrebbe riportarlo nella sua Austria. A parlare delle prospettive dell’attaccante classe 1989, che dal 30 giugno non è più un giocatore dell’ Inter (in quanto il suo contratto con i nerazzurri è scaduto), è stato Rob Groener, suo ex agente, che ha condiviso con lui l’esperienza nel club nerazzurro durante la stagione del Triplete sotto la guida di José Mourinho. Nonostante il contributo limitato in quel 200910, Arnautovic ha maturato un bagaglio importante in carriera, vestendo le maglie di Werder Brema, Stoke City, West Ham e Bologna, prima di tornare a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arnautovic, l’ex agente non ci sta: «Altro che deludente, all’Inter è stato importante! Sul paragone con Ibrahimovic e sul suo futuro vi dico questo»

