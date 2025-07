Libri scolastici nel 2025 prezzi in aumento fino all’1,8% Gli editori | In linea con l’inflazione

Nel 2025, i prezzi dei libri scolastici continuano a salire, con aumenti fino all’8,2%. Gli editori si allineano all’inflazione, ma Riva dell’Aie sottolinea: “Negli ultimi cinque anni abbiamo limitato i rincari, alleggerendo il peso economico sulle famiglie.” Una sfida costante per garantire accesso all’istruzione senza sacrifici.

Riva (Aie): "Nell'ultimo quinquennio abbiamo limitato i rincari contribuendo a non aggravare il peso economico sulle famiglie".

Contributo libri scolastici. Ultimi giorni - Ultimi giorni per richiedere il contributo regionale sui libri scolastici in Toscana. La domanda, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in regione, deve essere inviata entro le 12 di mercoledì 28 maggio.

Libri scolastici, aumento dei prezzi tra l'1,7% e l'1,8% - L'aumento medio dei prezzi dei libri di testo nel 2025 è dell'1,7% per la scuola secondaria di primo grado e dell'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, in linea con l'inflazione (1,7% a magg ... Segnala ansa.it

