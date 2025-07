Avellino proseguono le visite mediche | Sturno nel mirino

L’Avellino si prepara con entusiasmo alla nuova stagione, con le visite mediche che proseguono senza sosta a Villa Ester. I biancoverdi sono alla vigilia di un’importante fase pre-ritiro, con i controlli sanitari che assicurano una partenza in piena forma. Con i primi test superati, l’attenzione si concentra ora sui prossimi atleti chiamati a completare il quadro sanitario. La squadra è pronta a volare verso nuovi traguardi.

Tempo di lettura: < 1 minuto In casa Avellino si entra nel vivo della preparazione estiva. Continuano senza sosta le visite mediche per i tesserati biancoverdi, che in questi giorni stanno affollando Villa Ester per i consueti controlli di inizio stagione. Dopo i test effettuati da Cancellotti, D’Ausilio, Armellino e Palumbo, nelle prossime ore sarà il turno di altri calciatori attesi per completare il quadro sanitario prima del lavoro sul campo. Un passaggio obbligato, quello delle visite mediche, che apre ufficialmente il countdown verso il pre-ritiro di Sturno, primo vero banco di prova per la nuova stagione dell’Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it