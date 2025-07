Lupo nel parcheggio dell’ospedale di Ravenna la polizia spiega cosa non fare se si incontra

Un incontro con un lupo nel parcheggio dell'ospedale di Ravenna può essere fonte di grande preoccupazione, ma è importante sapere come comportarsi correttamente per garantire la sicurezza di tutti. La polizia provinciale ha diffuso linee guida chiare su cosa fare e cosa evitare in situazioni del genere. Ricordiamo che mantenere la calma e rispettare le indicazioni è fondamentale: ecco cosa bisogna sapere se si dovesse trovarsi di fronte a un animale selvatico inaspettato.

Ravenna, 7 luglio 2025 – La segnalazione alle 7 di lunedì mattina: un lupo, presumibilmente maschio, si aggirava nel parcheggio dell' ospedale di Ravenna, a ridosso del centro storico. Al momento sono due le pattuglie della polizia provinciale che stanno cercando l'animale, arrivato a ridosso del 'Santa Maria delle Croci', spiega Lorenza Mazzotti, comandante della polizia provinciale, "riteniamo per cercare cibo". Da parte del lupo "non c'è stata nessuna predazione" (vicino all'ospedale c'è un laghetto con anatre ). L'invito della comandante è chiaro: "Non bisogna essere confidenti con il lupo, tentare di avvicinarlo, né di lasciargli cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lupo nel parcheggio dell’ospedale di Ravenna, la polizia spiega cosa non fare se si incontra

L'animale solitario avvistato nella mattinata del 7 luglio: probabile che provenga da uno dei tre branchi che vivono nelle pinete attorno alla città - La passeggiata dell’animale è stata filmata da qualcuno che si trovava nel parcheggio ... Come scrive ravennaedintorni.it

