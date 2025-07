Borsa | l' Europa positiva ma cauta con faro su dazi di Trump

Le borse europee aprono in progresso, ma in un clima di prudenza, con gli occhi puntati sui potenziali dazi di Trump. La tensione rimane alta mentre si avvicina la scadenza del 9 luglio per le imposte sospese e il presidente americano minaccia ulteriori tariffe del 10% contro i Paesi allineati ai Brics. L’incertezza si fa sentire, lasciando gli investitori in attesa di sviluppi che potrebbero influenzare i mercati nelle prossime settimane.

Le Borse europee si muovono positive ma, comunque, all'insegna della cautela con la lente sui dazi di Trump. Nel pomeriggio partono le prime lettere, in vista della scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore delle imposte sospese. Il presidente degli Stati Uniti assicura anche dazi aggiuntivi del 10% contro i Paesi 'allineati' ai Brics. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, segna un quarto di punto di rialzo mentre i future su Wall Street sono in calo. In Europa tengono in particolare finanziari e industriali. Sotto pressione l'energia con il petrolio però, in recupero dopo una prima parte di seduta in calo con l'aumento della produzione dell' Opec+.

