In 50 entrano incappucciati nel cantiere eolico in Mugello | Hanno minacciato boscaioli e ingegneri

Un'ombra inquietante si staglia sul Mugello: 50 incappucciati hanno fatto irruzione nel cantiere eolico del Monte Giogo, sabotando le opere e minacciando boscaioli e ingegneri con coltelli. Un gesto che scuote la sicurezza e mette in discussione il futuro di questo ambizioso progetto energetico. La situazione è sotto controllo, ma si apre un capitolo di tensione e mistero che richiede risposte rapide e decisive. Continua a leggere.

Cinquanta persone incappucciate sono entrate in un cantiere eolico sul monte Giogo in Mugello, in Toscana: hanno sabotato i lavori e alcuni di loro "maneggiavano coltelli", come riferito dalla società Agsm Aim, titolare del progetto.

Raid in cantiere eolico, '50 incappucciati con coltelli' - Una notte di tensione scuote il Mugello: 50 incappucciati armati di coltelli hanno fatto irruzione nel cantiere eolico di Monte Giogo del Villore, minacciando operai e causando danni significativi.

