Sindaci e governatori Fedriga è il presidente più amato Beppe Sala in top ten Gualtieri è 89esimo La classifica

Scopri i leader locali più amati d’Italia nel Governance Poll 2025, l’indagine che svela la popolarità di sindaci e governatori. Tra i primi in classifica spiccano Fedriga, con il 232%, e Beppe Sala, tra i preferiti dai cittadini. Chi sono gli altri protagonisti di questa top ten? Scopriamolo insieme per capire come il buon governo conquista il cuore degli italiani.

Il Governance Poll 2025, rilevazione effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, quest’anno vede al primo posto tra i sindaci Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e tra i governatori Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia). Restano indietro gli amministrator Vai su Facebook

Classifica governatori e sindaci: Fedriga, Zaia e Cirio i presidenti di Regione più amati. Manfredi terzo fra i primi cittadini - Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) si conferma in cima alla classifica dei più amati tra i governatori, davanti a Luca Zaia (Veneto, 66%). Secondo ilmessaggero.it