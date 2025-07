Limbiate incendio cabina elettrica intervento dei Vigili del fuoco

Incendio a Limbiate, brucia una cabina elettrica di distribuzione: tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme. L'origine del fuoco, scoppiato lunedì 7 luglio poco prima delle 12:30 in via Garibaldi, ha richiesto un intervento rapido per garantire la sicurezza dei residenti e ripristinare l'alimentazione. La situazione è ora sotto controllo, ma l'incidente evidenzia ancora una volta l'importanza della prevenzione e dell'efficienza delle reti elettriche.

