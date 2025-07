Londra 7 luglio 2005 | l’attentato che sconvolse il Regno Unito

Londra, 7 luglio 2005: un giorno che segnò profondamente il cuore della capitale britannica. Alle 08:50, in un’ora di punta come tante, tre esplosioni scuotono la metropolitana, seguite da un quarto ordigno su un autobus. In tutto, questa tragedia ha cambiato per sempre la percezione della sicurezza e lasciato un’impronta indelebile nel patrimonio storico e sociale del Regno Unito. Un evento che ci invita a riflettere sulla resilienza e sulla memoria collettiva.

Londra, 7 luglio 2005. Alle 08:50 del mattino, in un’ora di punta come tante, la capitale britannica viene colpita dal più grave attacco terroristico sul suolo inglese dalla fine della Seconda guerra mondiale. Tre esplosioni simultanee devastano il sistema della metropolitana — nei pressi delle stazioni di Aldgate, Edgware Road e Russell Square. Poco dopo, un quarto ordigno esplode a bordo di un autobus a due piani a Tavistock Square. In tutto, 56 civili perdono la vita e oltre 700 persone restano ferite. Il Regno Unito entra in una nuova fase del terrore jihadista: non più attacchi pianificati dall’estero, ma attentatori britannici cresciuti in casa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Londra, 7 luglio 2005: l’attentato che sconvolse il Regno Unito

