Ascolti sorprendenti per Azzurro Storie di Mare su Rai 1

Quest’estate, Rai 1 conquista i cuori degli italiani con ascolti sorprendenti e storie autentiche di mare e territori nascosti. “Azzurro Storie di Mare” e altri programmi come “Linea Verde Sentieri” e “Estate in Diretta” rivelano la bellezza inaspettata del nostro Paese, coinvolgendo quasi due milioni di spettatori. La loro capacità di narrare l’Italia che sorprende e affascina si conferma un vero successo, facendo di questa stagione estiva un appuntamento imperdibile per tutti.

. Rai 1 domina l'estate con contenuti veri e radicati. Anche "Linea Verde Sentieri" e "Estate in Diretta" raccontano l'Italia che sorprende il pubblico. Linea verde sentieri PH Press Il format "Linea Verde Sentieri" ha coinvolto quasi due milioni di spettatori, proponendo un viaggio profondo nei territori meno noti della nazione. La conduzione esperta di Giulia Capocchi e Lino Zani ha garantito un racconto visivo ampio e coinvolgente. Il programma si conferma uno dei pilastri del racconto territoriale estivo. "Estate in Diretta", con Greta Mauro, Girolamo Semprini e Gianluca Semprini, ha consolidato il proprio pubblico grazie a un racconto corale e un'impostazione giornalistica rigorosa.

