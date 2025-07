Paura in un supermercato di Ravenna rapina con coltello e fuga | arrestati i ladri dove sono stati catturati

Un’attività criminale sconvolge Ravenna: due uomini sono stati arrestati dopo aver minacciato un vigilante con un coltello durante una rapina in supermercato, e la refurtiva è stata prontamente recuperata. La sicurezza della comunità resta una priorità, e l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine a questa minaccia. La città può ora respirare più serena, sapendo che la giustizia è al lavoro.

Compiono una rapina, minacciano con un coltello l’addetto alla sicurezza e poi fuggono. Arrestati dalla Polizia di Stato di Ravenna - Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Ravenna per rapina impropria aggravata, commessa ai danni di un esercizio commerciale della ... Da ravennanotizie.it