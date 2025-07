Roma il rischio sottovalutato e i dubbi sull' allarme prima dell' esplosione

A Roma, il rischio sottovalutato e i dubbi sull’allarme tempestivo emergono come ombre inquietanti prima dell’esplosione sulla via dei Gordiani. Un incendio ha stravolto un distributore di benzina, lasciando il quartiere sotto sequestro e alimentando ansie tra proprietari e residenti. Mentre le indagini puntano verso un disastro colposo, cresce il timore che ancora oggi la città possa essere vulnerabile a minacce invisibili e sottovalutate.

Via dei Gordiani a Roma, dove un incendio ha devastato un distributore di benzina e danneggiato le attività vicine, è ancora posta sotto sequestro. Nessuno può entrare, una pattuglia della polizia controlla la zona notte e giorno, ma nonostante questo i proprietari delle attività colpite preferiscono dormire all'interno dei loro uffici per paura degli sciacalli. Si lavora sul fronte dell'inchiesta. L'ipotesi iniziale è di disastro colposo e lesioni aggravate, ma si sta cercando di capire il motivo per cui non sono mai scattati i protocolli di sicurezza. Qualcosa sembra essere andato storto, un allarme dato in ritardo o non preso in considerazione: quando il gas viene trasferito dalla cisterna al serbatoio interrato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it