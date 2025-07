Pisa scoperto un ambulatorio estetico abusivo | denunciata una donna

Scandalo a Pisa: un ambulatorio estetico abusivo è stato scoperto e sequestrato dalle forze dell’ordine, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Gestito da una donna moldava senza abilitazioni, l’ambulatorio operava in locali non autorizzati, offrendo trattamenti pericolosi. La Guardia di Finanza ha sequestrato apparecchiature e sostanze mediche, denunciando la responsabile per esercizio abusivo della professione medica. La sicurezza dei pazienti viene prima di tutto, e questa azione dimostra che la legge non transige.

Un ambulatorio illegale di medicina estetica è stato smantellato dalla guardia di finanza di Pisa nel comune di Casciana Terme Lari. A gestirlo una 33enne moldava priva di abilitazioni, che eseguiva trattamenti a rischio per la salute in locali senza autorizzazioni sanitarie. Sequestrate apparecchiature, sostanze mediche e cosmetiche. La donna è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pisa, scoperto un ambulatorio estetico abusivo: denunciata una donna

