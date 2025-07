Cresce l' allarme per la 18enne scomparsa | cabina di regia in prefettura Ricerche anche con i droni e in mare

L'allarme cresce per Mariia Buhaiova, la giovane ucraina scomparsa da oltre 36 ore a Carovigno. Le autorità hanno attivato una cabina di regia in prefettura, coinvolgendo droni e ricerche in mare per rintracciarla. La comunità è in apprensione, mentre le forze dell'ordine intensificano gli sforzi per ritrovarla al più presto. La speranza di un lieto fine rimane viva, e ogni testimonianza può fare la differenza.

Da più di 36 ore a Carovigno (Brindisi), lungo l?intero litorale ed in città, sono in corso le ricerche della 18enne ucraina, Mariia Buhaiova che da venerdì pomeriggio si. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cresce l'allarme per la 18enne scomparsa: cabina di regia in prefettura. Ricerche anche con i droni e in mare

Impegnati nelle ricerche, informano dalla prefettura «le diverse componenti del sistema di protezione civile, con l'ausilio di droni e anche cani molecolari» Vai su Facebook

