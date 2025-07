Delitto di Garlasco tutti i dubbi sull' impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio

Il delitto di Garlasco continua a far discutere, con nuovi approfondimenti e dubbi sull’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio. I consulenti di parte stanno contestando dettagli chiave, alimentando le controversie sulla veridicità delle prove. Questa disputa rischia di rivoluzionare le sorti del caso, aprendo nuovi scenari e interrogativi ancora senza risposta. La verità potrebbe essere più vicina o ancora più sfuggente: cosa si nasconde veramente dietro questa enigma?

I consulenti di parte di Andrea Sempio e dei Poggi hanno contestato le minuzie sull'impronta 33, alla base della nuova indagine sul delitto di Garlasco.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto di #Garlasco: “Le consulenze della difesa di Andrea Sempio e dei legali della famiglia Poggi sull’impronta 33 sono di parte, così come la consulenza della Procura”. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. #chilhavisto?https://bit.ly/3QHXf Vai su X

Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Poggi: “Impronta 33 non è di Andrea Sempio, chiediamo incidente probatorio” - I legali della famiglia Poggi contestano l'attribuzione dell'impronta 33 ad Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco e chiedono un accertamento definitivo ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Delitto di Garlasco, impronta 33 non sarebbe di Andrea Sempio: la rivelazione dei consulenti dei Poggi - L'impronta 33 non sarebbe di Andrea Sempio: è il risultato delle analisi effettuate dai periti di parte nominati dai coniugi Poggi per raccogliere elementi sull'omicidio di Garlasco ... Da virgilio.it