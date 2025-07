Dazi Meloni sente Merz Ue | Puntiamo ad accordo entro il 9 luglio

Il dibattito sui dazi tra Italia, Germania e Ue si fa più intenso, con l’obiettivo di raggiungere un accordo entro il 9 luglio. Friedrich Merz, cancelliere tedesco, ha discusso con Meloni, Macron e von der Leyen, sottolineando quanto il fattore tempo sia cruciale in questa trattativa. In un contesto di tensioni e opportunità, l’Europa si prepara a fare un passo decisivo verso una soluzione condivisa, dimostrando che...

Sui dazi, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha parlato con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito alla questione nel corso del fine settimana. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius. “Il fattore tempo è di fondamentale importanza. Il tempo è denaro nel vero senso della parola. I colloqui non sono ancora conclusi. Il cancelliere Merz è in stretto coordinamento con i suoi partner europei e con la Commissione. Nel fine settimana ha avuto anche delle conversazioni telefoniche con la presidente della Commissione, ma anche con il presidente francese, la presidente del Consiglio italiana e altri”, ha spiegato Kornelius, in riferimento all’affermazione di Merz di ottenere un accordo veloce e semplice con gli Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it