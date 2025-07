Gli esuberi chi non parte i rinnovi | cento milioni di nodi nel mercato Juve

La Juventus si trova a un crocevia cruciale: tra esuberi in uscita e rinnovi ancora da definire, il mercato bianconero si presenta come un vero e proprio nodo da sciogliere. Con quasi un'intera squadra pronta a partire, la società deve agire rapidamente per liberare spazio sia sul campo che a bilancio, altrimenti rischia di bloccare la propria crescita e le strategie future. La sfida è aperta: riuscirà la Juve a trovare l’equilibrio giusto?

Nella rosa bianconera c'è quasi un'intera squadra di calciatori in uscita. Senza liberare spazio sul campo e a bilancio, il mercato rischia di rallentare. Nel frattempo, sono in corso pure i colloqui per rinnovare numerosi contratti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gli esuberi, chi non parte, i rinnovi: cento milioni di nodi nel mercato Juve

