Milan Allegri | Le cessioni sono state condivise Sul mercato …

Massimiliano Allegri è stato presentato come nuovo allenatore del Milan in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulle cessioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Le cessioni sono state condivise”. Sul mercato …

In questa notizia si parla di: milan - allegri - cessioni - sono

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Quest’anno occhio sicuramente anche al #Milan: non hanno le coppe e hanno preso #Allegri, un allenatore che nonostante non sia al passo del calcio moderno garantisce sempre e comunque risultati e obiettivi. Non fatevi ingannare dalle cessioni eccellenti Vai su Facebook

Condò sul ritorno di Allegri al Milan: “Nel 2013 gestì Balotelli con fermezza, portando il Milan in Champions nonostante cessioni pesanti. Ora la sfida è Leão: talento immenso ma discontinuo. Tocca ad Allegri aiutarlo a diventare un campione adulto.” #Milan Vai su X

Milan, Allegri comincia con il pugno di ferro: il diktat di Max. Cairo sulla cessione di Ricci: “L’agente è un illusionista”; Milan, dopo le cessioni servono rinforzi: gli acquisti importanti è utile averli presto; Milan, cessioni in stand by: Allegri con una rosa extra-large al raduno.

Milan, è tutto pronto per la presentazione di Allegri: “Giocheremo con 3 centrocampisti e Leao farà una grande stagione” - Franco Capalbo E’ tutto pronto per la presentazione di Max Allegri sulla panchina del Milan. Riporta msn.com

Allegri: "Milan, cercheremo di toglierci grandi soddisfazioni" - «Iniziamo oggi questa avventura dove cercheremo di toglierci delle grandi soddisfazioni». Scrive ilmessaggero.it