La trattativa tra Mara Venier e Fabio Fazio è un caso | Il suo contratto con Rai non lo consente

Il mondo dello spettacolo è sempre in fermento, e questa volta il fronte Rai-Venier-Fazio si fa infuocato. Le trattative per una presenza stabile della conduttrice nel celebre programma “Che Tempo Che Fa” promettono scintille, ma un ostacolo imprevisto si staglia all’orizzonte: il suo contratto con la Rai. Scopriamo come questa intricata vicenda potrebbe cambiare gli equilibri televisivi italiani. Continua a leggere.

Clima teso tra Venier e la Rai. Le trattative per la presenza fissa della conduttrice al tavolo di Che Tempo Che Fa sarebbero in fase avanzata ma, come apprende Fanpage, questa soluzione sarebbe del tutto incompatibile con l'attuale contratto di esclusiva della conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«La Rai ha perso quello che consideravo il mio programma più bello. » Le parole di Mara Venier, pronunciate al Salone del Libro, sembrano oggi assumere ancora più peso vista l'incertezza che circonda il suo futuro in televisione.

