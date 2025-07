Da zero sport a push-up perfetti | l' attrice siciliana condivide un messaggio che parla di costanza trasformazione mentale e rispetto per sé

… Miriam Leone dimostra come la costanza e la determinazione possano trasformare non solo il corpo, ma anche la mente. La sua testimonianza autentica ci ricorda che ogni percorso di crescita inizia con il primo passo, anche quando sembra impossibile. Con rispetto per sé stessi e tanta tenacia, anche i sogni più grandi diventano raggiungibili. E oggi, Miriam invita tutti a scoprire il potere di una rinascita attraverso l’impegno quotidiano.

«N on avevo mai fatto sport prima»: inizia con questa premessa il post di Miriam Leone su Instagram in cui la vediamo allenarsi con forza ed energia in palestra. Per lungo tempo, però, l’attrice siciliana non si era dedicata allo sport. Non da ragazzina, né durante i primi passi della carriera in tv, né nei momenti di cambiamento. «Forse per paura del fallimento. Forse perché credevo poco in me stessa. Forse perché è andata così». Eppure, oggi – a 40 anni, dopo una gravidanza e un anno di allattamento – ha deciso di iniziare. E ora spiega perché. Miriam Leone, vita privata e carriera. guarda le foto Perché Miriam Leone ha deciso di iniziare ad allenarsi in palestra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

