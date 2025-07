Jurassic World | La rinascita è primo al boxoffice italiano del weekend ed è la migliore partenza mondiale del 2025

Jurassic World - La Rinascita conquista il botteghino italiano e mondiale, registrando la migliore partenza del 2025. Un successo clamoroso che conferma la sua immensa popolarità tra gli spettatori di tutto il mondo. In Italia, il film si aggiudica il primo posto, superando titoli come F1 e il remake di Dragon Trainer. Una pellicola da non perdere, destinata a dominare le sale nei prossimi settimane.

Non solo Jurassic World - La rinascita è primo al botteghino italiano del weekend, ma il suo è il migliore lancio mondiale del 2025. Da noi al secondo posto c'è F1, seguito in terza posizione dal remake di Dragon Trainer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Jurassic World: La rinascita è primo al boxoffice italiano del weekend... ed è la migliore partenza mondiale del 2025

In questa notizia si parla di: jurassic - world - rinascita - primo

Box Office USA | Jurassic World: La Rinascita conquista il 4 luglio - Dopo aver debuttato con un successo strepitoso, "Jurassic World: La Rinascita" si prepara a dominare il Box Office USA anche durante il 4 luglio, il giorno del tradizionale picco di incassi estivi.

Super hype! Guarda per primo il teaser trailer di Odissea! Il trailer del nuovo film di Christopher Nolan è in sala a #Cinedream #Faenza prima di Jurassic World – La Rinascita Vai su Facebook

Super hype! Guarda per primo il teaser trailer di Odissea! Il trailer del nuovo film di Christopher Nolan è nel tuo The Space Cinema prima di Jurassic World – La Rinascita https://bit.ly/4l9TgNn Vai su X

Jurassic World: la rinascita del ritorno del risveglio del franchise; Jurassic World: La rinascita è primo al boxoffice italiano del weekend... ed è la migliore partenza mondiale del 2025; I dinosauri tornano a dominare la Terra e il box office grazie a Jurassic World – La Rinascita.

Jurassic World: La rinascita è primo al boxoffice italiano del weekend... ed è la migliore partenza mondiale del 2025 - Non solo Jurassic World: La rinascita è primo al botteghino italiano del weekend, ma il suo è il migliore lancio mondiale del 2025. Secondo comingsoon.it

Gli incassi di Jurassic World: La Rinascita segnano un record clamoroso per Scarlett Johansson - Gli incassi totalizzati nei primi giorni da Jurassic World: La Rinascita hanno consentito a Scarlett Johansson di stabilire un record davvero clamoroso: ecco di che si tratta. Da msn.com