Pallanuoto al via gli Europei Under 16 maschili a Istanbul | esordio azzurro col Montenegro

Gli Europei Under 16 di pallanuoto maschile sono arrivati a Istanbul, pronti a regalare emozioni e sfide indimenticabili. Dopo il successo delle ragazze spagnole e l’ottimo quarto posto degli azzurrini nel torneo femminile, è ora il turno della squadra maschile, che esordirà contro il Montenegro. Un appuntamento imperdibile che promette di accendere la passione per questa disciplina giovanile e mettere in mostra i talenti del futuro.

Da lunedì 7 a domenica 13 luglio si disputeranno gli Europei Under 16 maschili di pallanuoto a Istanbul: l’Italia esordirà contro il Montenegro. Proseguono gli europei under 16 di pallanuoto a Istanbul. Dopo il torneo femminile vinto dalla Spagna, che ha strapazzato in finale la Grecia (19-14) e ha visto l’Italia classificarsi quarta, perdendo 12-11 la finale con l’Ungheria, inizia quello maschile. Si gioca da lunedì 7 a domenica 13 luglio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

La Nazionale Italiana Under 16 di pallanuoto si prepara con entusiasmo agli Europei di Istanbul, allenandosi nello Stadio del Nuoto di Frosinone fino al 20 giugno.

