Mika nel 2026 in tutta Europa con lo Spinning Out Tour

Preparati a vivere un’esperienza unica con Mika, la star internazionale che nel 2026 sbarca in tutta Europa con il suo Spinning Out Tour. Dopo anni di successi e riconoscimenti, tra Brit Award e Grammy©, Mika promette uno spettacolo indimenticabile che attraverserà Francia, Italia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Lussemburgo. Due imperdibili concerti italiani ti aspetteranno: non perdere l’occasione di lasciarti conquistare dalla sua musica e carica sul palco!

Mika, la superstar del pop mondiale nominata ai Brit Award e ai Grammy© e pluripremiata con dischi multi-platino, darà il via al suo più grande tour europeo da headliner nel 2026. Lo Spinning Out Tour partirà il 6 febbraio ad Amiens, in Francia, allo Zénith, e toccherà Francia, Italia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Lussemburgo, per concludersi il 6 marzo a Ginevra, Svizzera, alla Geneva Arena. Saranno due gli appuntamenti italiani del tour: il 2 marzo all'Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo all'Ogr di Torino. Una speciale prevendita dedicata al fanclub dell'artista inizierà mercoledì alle 11 (fuso orario europeo), seguita da una prevendita su Spotify giovedì 10 alla stessa ora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mika, nel 2026 in tutta Europa con lo Spinning Out Tour

