Falsi messaggi Sms l’Asl Tse rinnova la richiesta di attenzione su possibili numeri truffa

L'Azienda USL Toscana Sud Est rinnova l’appello alla massima attenzione: continuano a circolare sms ingannevoli che fingono di provenire dai “uffici USL”, invitando a chiamare numeri sospetti. Questi messaggi truffa rappresentano un serio rischio per i cittadini, che potrebbero essere vittime di frodi finanziarie. È fondamentale imparare a riconoscerli e agire con prudenza. Ricordate: la sicurezza digitale inizia dalla consapevolezza.

Arezzo, 7 luglio 2025 – L'Azienda USL Toscana Sud Est informa che continuano le segnalazioni di ricezione sui cellulari di un messaggio SMS in cui, a nome di fantomatici “uffici USl” si invita a chiamare un determinato numero di telefono. Tale recapito telefonico non appartiene all'Azienda USL Toscana Sud Est e potrebbe invece trattarsi di falsi numeri truffa attivati al fine di sottrarre denaro ai soggetti che malauguratamente dovessero contattarli. Pertanto, si esorta la popolazione a non rispondere a tali messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri riportati, in quanto non riconducibili alla Asl stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Falsi messaggi Sms, l’Asl Tse rinnova la richiesta di attenzione su possibili numeri truffa

In questa notizia si parla di: numeri - falsi - messaggi - truffa

