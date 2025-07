Dazi in arrivo le lettere di Trump A che punto sono le trattative Usa-Ue e come può andare a finire

Inizia una settimana cruciale sul fronte dei negoziati commerciali tra USA e UE, mentre si avvicina il rischio di nuovi dazi reciproci annunciati da Trump. La tensione è alle stelle e gli esiti sono ancora incerti: le lettere di Trump e le trattative in corso potrebbero determinare un nuovo scenario economico globale. Resta con noi per scoprire come finirà questa partita ad alta tensione.

Inizia una settimana cruciale sul fronte dei negoziati commerciali per evitare l’entrata in vigore, in teoria dal 9 luglio, dei “ dazi reciproci ” che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato il 2 aprile per sospenderli una settimana dopo. Nei successivi tre mesi la Casa Bianca, che auspicava “90 accordi in 90 giorni”, ha in realtĂ stretto intese di massima solo con Cina e Taiwan: tutti gli altri sono ancora in ballo. A partire dall’ Unione europea, che è il maggior partner commerciale degli Usa: finora ha venduto oltreoceano beni per oltre 500 miliardi l’anno e ne ha importati per oltre 300, un interscambio che rappresenta il 19% di quello complessivo di Washington. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it