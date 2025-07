Damaged spiegazione del finale | chi è il vero killer?

Damaged, diretto da Terry McDonough e interpretato da Samuel L. Jackson e Vincent Cassel, ci conduce in un intricato labirinto di suspense e mistero. Al centro della storia, un serial killer che sfida le convenzioni, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Ma chi è realmente il vero killer? Scopriamolo insieme nell’analisi del finale, svelando i sorprendenti colpi di scena che cambiano ogni supposizione.

Il thriller di Terry McDonough " Damaged " (2024) è disponibile su Prime Video, trai titoli più visti degli ultimi giorni, grazie anche a un cast di attori stellari come Samuel L. Jackson e Vincent Cassel. Il film pone al centro il tema dell'omicidio seriale. Ma gli omicidi non vengono mai rappresentati in modo tale da sconvolgere il pubblico e il film propone un approccio insolito per il genere, con molto poco spazio dato alle indagini. Riassunto della trama di Damaged (2024). Il film inizia con l'omicidio di una donna di nome Abigail in Scozia.