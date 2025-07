LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Henderson e Miermont in fuga!! Britannica maglia rosa virtuale

Segui con noi l’emozionante tappa del Giro d’Italia Femminile 2025, dove Henderson e Miermont sono in fuga, aumentando il vantaggio sul gruppo maglia rosa. La corsa è infuocata: chi riuscirà a raggiungerle? Continua a leggere per scoprire gli aggiornamenti in tempo reale su questa battaglia epica che potrebbe decidere la classifica finale. Non perdere neanche un istante di questa emozionante giornata di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Il ritardo del gruppo sale a 2? 51?. 13.29 Nessuno tira in gruppo con il distacco che continua a salire. Aumentano sempre di più le possibilità di Henderson e Miermont. 13.28 Le due fuggitive hanno un vantaggio di 1? 35? su Blanco e 2? 20? sul gruppo maglia rosa. Nel mezzo c’è Asia Zontone. 13.27 Questo il momento in cui Henderson e Miermont sono fuoriuscite dal gruppo: Breakaway alert 2? riders in front: Anna Henderson della @LidlTrek and Dilyxine Miermont della CERATIZIT Finalmente la fuga 2? atlete all’attacco: Anna Henderson della Lidl-Trek e Dilyxine Miermont della @ceratizitwnt #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW pic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Henderson e Miermont in fuga!! Britannica maglia rosa virtuale

In questa notizia si parla di: miermont - henderson - diretta - maglia

La clamorosa gaffe di Henderson all’Ajax: “Volevo la 14”. Ma è la maglia ritirata in onore di Cruyff - la Repubblica - Ma è la maglia ritirata in onore di Cruyff Il centrocampista inglese, appena ingaggiato dai Lancieri, ha dovuto cercare su Google per scoprire la verità 20 Gennaio 2024 alle 20:54 1 minuti di ... Secondo repubblica.it