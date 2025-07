Wimbledon Cobolli avanti contro Cilic | primi due set chiusi per 6-4

Nel cuore di Wimbledon, Flavio Cobolli dà prova di grande tenacia affrontando Marin Cilic nel suo primo ottavo di finale in uno slam. Dopo aver dominato i primi due set con un sicuro 6-4, il talento italiano si prepara a scrivere una pagina memorabile della sua carriera. Con ogni punto, Cobolli si avvicina sempre di più a realizzare il sogno di proseguire il cammino nel prestigioso torneo londinese. La sfida è appena iniziata.

Al primo ottavo di finale in uno slam, Flavio Cobolli sfida Marin Cilic per guadagnarsi il passaggio del turno e continuare a vivere il sogno. Nelle prime tre partite a Wimbledon, il tennista italiano non ha ancora perso un set. 🔗 Leggi su Ildifforme.it