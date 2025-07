Un festival internazionale di danza nell’estate aretina con InDanza&InArte

Arezzo si anima con l’eccitante Festival Internazionale di Danza InDanza&InArte, giunto alla sua tredicesima edizione. Dal 20 al 27 luglio, la città ospiterà spettacoli, masterclass, campus e audizioni, attirando artisti e compagnie di fama mondiale. Un’occasione unica per vivere la danza in tutte le sue sfumature, trasformando Arezzo in un palcoscenico diffuso di innovazione e creatività. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da questa straordinaria celebrazione dell’arte coreutica.

Arezzo, 7 luglio 2025 – Una settimana dedicata alla danza tra spettacoli, masterclass, campus e audizioni con artisti e compagnie di spessore internazionale. Il festival InDanza&InArte, giunto alla tredicesima edizione, torna da domenica 20 a domenica 27 luglio con un programma diffuso di eventi dedicati alla valorizzazione dell’arte coreutica nelle sue molteplici forme per trasformare Arezzo in un palcoscenico diffuso di sperimentazione, creatività, formazione e condivisione, creando connessioni tra giovani talenti, professionisti e spettatori. Il progetto è promosso dall’associazione culturale Progetti Per La Danza con patrocinio di Comune di Arezzo e Regione Toscana, sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo e collaborazione della Fondazione Arezzo InTour, con una rinnovata e consolidata rete di sinergie volta a valorizzare la danza come linguaggio universale capace di unire esperienze, generazioni e culture. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un festival internazionale di danza nell’estate aretina con InDanza&InArte

