LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | comincia la terza frazione Milan vuole mettersi la sfortuna alle spalle a Dunkerque

Benvenuti alla diretta della terza tappa del Tour de France 2025! Oggi, gli atleti si preparano a sfidare il percorso tra Valenciennes e Dunkerque, con la speranza di lasciare alle spalle le difficoltà precedenti. La corsa promette emozioni e sorprese: restate con noi per seguire ogni momento in tempo reale e vivere insieme questa avvincente giornata di ciclismo su strada. La competizione sta per partire—non perdere neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 6 km allo start ufficiale. Cielo coperto sopra Valenciennes. 13.10 Buongiorno, Amici di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza del Tou de France 2025. Sta per cominciare la partenza neutralizzata Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa valida per Tour de France 2025. Sarà come sempre una frazione avvincente quella di questo lunedì, con i corridori che cercheranno di avere la meglio in un tracciato di 178.3 km con partenza da Valenciennes ed arrivo a Dunkerque. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per tutti i velocisti, molti dei quali pronti a riscattarsi dopo il rocambolesco primo giorno di questa edizione della Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la terza frazione, Milan vuole mettersi la sfortuna alle spalle a Dunkerque

