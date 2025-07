Ho chiesto alla medicina di venire in soccorso alla natura Caterina Murino incinta a 47 anni

Caterina Murino, ex Bond Girl e star internazionale, ha scelto il prestigioso settimanale Gala per condividere una gioiosa novità: la sua prima gravidanza a 47 anni. Dopo un percorso difficile di fecondazione assistita e due aborti, la cagliaritana si prepara ad accogliere un maschietto, previsto per settembre. La sua storia è un inno alla speranza e alla forza di ritrovare la gioia dopo le sfide più dure.

Ha scelto il settimanale francese Gala, Caterina Murino, per annunciare la sua prima gravidanza, a 47 anni. La ex Bond Girl ha dichiarato di aspettare il primo figlio dopo un percorso complicato di fecondazione in vitro e due aborti spontanei. La 47enne cagliaritana, diventata famosa in tutto il mondo grazie al film Casino Royale, ha spiegato di aspettare un maschio, la cui nascita è prevista per settembre, lo stesso mese in cui, il 15, lei soffierà sulle 48 candeline. “Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura – ha dichiarato – Non sempre si decide quando arriva il momento giusto per diventare madre”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Ho chiesto alla medicina di venire in soccorso alla natura” Caterina Murino incinta a 47 anni

