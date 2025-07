Padova si presenta all’orale con la sufficienza e rinuncia al colloquio | La maturità è una formalità inutile

Gianmaria Favaretto, giovane studente padovano, ha scelto di sfidare le convenzioni e abbandonare l'esame orale della maturità, ritenendolo una formalità superflua. Con un gesto deciso, ha dimostrato che a volte la protesta può essere più eloquente di mille parole. La sua scelta desta interrogativi sul valore delle prove orali e sulla percezione dell'intero sistema di valutazione scolastica, invitandoci a riflettere sui metodi di certificazione del talento.

Alle prove scritte della maturità aveva ottenuto 62 punti, già sopra la soglia del 60 che gli garantiva la promozione. Così Gianmaria Favaretto, 19enne studente del liceo scientifico Fermi di Padova, ha messo in scena una ribellione clamorosa: entrato in aula per l’esame orale, ha firmato il registro, salutato i professori e annunciato di non voler sostenere il colloquio. Un gesto pensato come protesta contro il meccanismo di valutazione degli studenti, come ha spiegato lui stesso in un’intervista al quotidiano locale il Mattino: “L’esame di maturità per me è una sciocchezza, non rispecchia la reale capacità dei ragazzi, figuriamoci la loro maturità”, ha detto, spiegando di aver raggiunto il “ limite di sopportazione ” nei confronti di un sistema che percepisce come ingiusto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it