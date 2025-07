Attenzione ai falsi SMS | l’Asl Toscana Sud Est mette in guardia da numeri truffa

Attenzione ai falsi SMS: l’USL Toscana Sud Est mette in guardia i cittadini dai tentativi di truffa tramite messaggi ingannevoli firmati “uffici USL”. Questi comunicazioni invitano a chiamare numeri sospetti, potenzialmente usati per sottrarre soldi. L’azienda invita tutti a mantenere alta la guardia e a non fornire mai dati personali o bancari. Ricordate: se qualcosa sembra troppo bello o troppo strano, è meglio verificare prima di agire.

L’Azienda USL Toscana Sud Est segnala il persistere di messaggi SMS ingannevoli inviati ai cittadini. In questi messaggi, firmati da presunti “uffici USL”, si invita a contattare un numero di telefono che non appartiene all’Asl. Si tratta con tutta probabilità di numeri associati a tentativi di truffa, attivati con l’intento di sottrarre denaro a chi li contatta. L’Asl invita pertanto tutta la popolazione a prestare massima attenzione, non rispondere a questi SMS e non richiamare i numeri indicati, poiché non riconducibili in alcun modo all’Azienda sanitaria. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana Sud Est mette in guardia da numeri truffa

In questa notizia si parla di: toscana - numeri - truffa - attenzione

Referendum, così nelle Regioni: in Toscana i numeri più alti. Trentino-Alto Adige e Sicilia in coda - I referendum in Italia registrano un'affluenza diversificata tra le regioni, con la Toscana leader che sfiora il 40%, mentre Trentino Alto Adige, Calabria e Sicilia restano in coda.

ATTENZIONE Nuova truffa, mi è arrivato poco fa, non richiamate quel numero SI FIRMANO ASI CHE È CONFONDIBILE CON ASL Vai su Facebook

Falsi messaggi sms: l’Asl rinnova la richiesta di attenzione su possibili numeri truffa; Falsi SMS a nome dell’Asl: allarme truffa sul territorio; Nessun messaggio dall'Asl ai cittadini, attenzione alle truffe.

L’Asl Tse: “Attenzione alle truffe con falsi SMS” - L'Azienda USL Toscana Sud Est informa che continuano le segnalazioni di ricezione sui cellulari di un messaggio SMS in cui, a nome di fantomatici Si esorta la popolazione a non rispondere a tal ... Si legge su ilcittadinoonline.it

Falsi messaggi sms: l’Asl rinnova la richiesta di attenzione su possibili numeri truffa - L’Azienda USL Toscana Sud Est informa che continuano le segnalazioni di ricezione sui cellulari di un messaggio sms in cui, a nome di fantomatici “uffici Usl ”, si invita a chiamare un ... Lo riporta grossetonotizie.com