Dentro la medicina rigenerativa | Tokyo punta sulle cellule staminali per allungare la vita

Nel cuore di Tokyo, la medicina rigenerativa si fa avanti con le cellule staminali per contrastare il inesorabile invecchiamento. Con una popolazione anziana che supera i 36 milioni e un terzo dei cittadini oltre 65 anni, il Giappone si trova a fronteggiare sfide senza precedenti. Eppure, proprio in questa cornice, la ricerca medica sta aprendo nuove speranze per allungare la vita e migliorare la qualità dell'età avanzata. È qui che la scienza si svela come alleata del futuro.

Il Giappone è sempre più vecchio. All'ombra del monte Fuji la popolazione anziana ha raggiunto il livello record di 36,25 milioni di persone e gli over 65 rappresentano ormai un terzo dei circa 125 milioni di abitanti del Paese. Il ministero degli Interni e delle Comunicazioni di Tokyo è ancora più preciso: i senior costituiscono circa il 29,3% del totale dei cittadini, una percentuale più alta rispetto a qualsiasi altra nazione o regione con almeno 100mila individui all'attivo. Detto altrimenti, il Giappone sta invecchiando rapidamente e molto presto il suo governo – in realtà ha già iniziato a farlo – dovrà fare i conti con pesanti importanti implicazioni sociali ed economiche.

