Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 13 | 25

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio, registrato il 7 luglio 2025 alle ore 13:25. Astral Infomobilità vi guida attraverso le ultime novità per garantirvi un viaggio più sicuro e informato. Dall’incidente in statale a Spinaceto alle deviazioni sul raccordo anulare, restate con noi per scoprire come affrontare al meglio la giornata di oggi e mantenere il traffico sotto controllo. È fondamentale conoscere le situazioni in tempo reale per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale per un incidente avvenuto all'altezza di Spinaceto la strada è chiusa code a partire da via di amare il traffico è deviato su via Tartufari in direzione Roma Nella direzione opposta code a partire dal raccordo anulare ci spostiamo solo per queenia vincendo tra Cerveteri e Torrimpietra attenzione al fumo che invade le corsie e Riduce la visibilità andiamo sulla di Passo Corese lasciate chiusa al km 15 In entrambe le direzioni per consentire la rimozione degli alberi caduti deviazioni sul posto possiamo sul Raccordo Anulare un incidente sulla carreggiata interna è la causa delle cose tra le uscite Prenestina e diramazione Roma Sud in esterna si rallenta per traffico dati alla Tuscolana Cambiamo argomento del trasporto ferroviario in programma allo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia dalle 21 di questa sera fino alle 18 di domani martedì 8 luglio i treni possono cancellazioni o variazioni Per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali in fascia oraria 69 siamo in chiusura ilMeteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sulla nostra regione da questa mattina per le successive 24-36 ore precipitazioni da sparse a diffuse temporali possibili locali grandinate e forti raffiche di vento da Gina Pandolfo l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 13:25

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, ASL Roma 1 e Smile House Fondazione ETS: rinnovato il Protocollo d’Intesa per la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali Rinnovato l'accordo quinquennale per rafforzare l'assistenza e la ricerca sulle malformazioni cranio-maxillo-fac Vai su Facebook

Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità; Libro bianco delle infrastrutture, la viabilità è il vero problema delle aziende di Roma Est.