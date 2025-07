Milan le prime parole dell’Allegri bis | Giocatori di valore l’obiettivo è tornare in Champions

Il Milan di Allegri sta per rinascere, con una squadra di valore e l’obiettivo chiaro: tornare in Champions League. Dopo 11 anni, il club si prepara a scrivere nuove pagine di successo, puntando su giocatori di talento e un forte spirito di gruppo. La sfida è aperta, la passione cresce: il Milan vuole tornare grande, e questa volta, nessuno potrà fermarlo.

Milano, 7 luglio 2025 – “Bentrovati, mi fa piacere essere qui, iniziamo questa fantastica avventura, cercheremo di toglierci grandi soddisfazioni”: sono le prime parole di Massimiliano Allegri, presentato oggi a Casa Milan. “Per ottenere risultati bisogna essere un blocco unico. Abbiamo iniziato subito, condividiamo quotidianamente con tutta la società le dinamiche. Sono tornato con grande entusiasmo”. Trova un Milan molto cambiato, a 11 anni dal suo esonero: “In questi anni ho vinto di più rispetto al Milan? Quando ero qui con Berlusconi e Galliani ho avuto la possibilità di vincere. Poi sono stato alla Juventus per otto anni e ringrazio le persone con cui ho lavorato e il presidente Agnelli, così come Elkann. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, le prime parole dell’Allegri bis: “Giocatori di valore, l’obiettivo è tornare in Champions”

