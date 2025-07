Uffizi 47 busti romani arricchiscono il Corridoio Vasariano

Il prestigioso Corridoio Vasariano delle Gallerie degli Uffizi si arricchisce di un nuovo straordinario patrimonio: quarantasette busti romani, autentici capolavori dell’arte imperiale. Queste opere, testimonianze di grande maestria e storia, sorprendono per la loro raffinatezza e dettaglio, offrendo ai visitatori un viaggio nel cuore dell’antica Roma. Un’occasione unica per scoprire e riscoprire il passato attraverso l’arte, rendendo il percorso ancora più affascinante e ricco di emozioni.

Firenze, 7 luglio 2025 – Da oggi quarantasette busti romani, veri e propri capolavori della ritrattistica d'epoca imperiale, arricchiscono il Corridoio Vasariano delle Gallerie degli Uffizi, nella suggestiva sezione sopra Ponte Vecchio. La via aerea, progettata da Giorgio Vasari per consentire ai Granduchi di muoversi in sicurezza dalla loro residenza privata di Palazzo Pitti alla sede del governo in Palazzo Vecchio, è stata riaperta lo scorso 21 dicembre dopo una serie di lavori di adeguamento alle nuove norme sulla sicurezza. E dopo aver dato modo ai fiorentini e ai turisti di viverla nella sua originaria nudità, adesso il tratto sull'Arno ospita preziosi ritratti, che erano conservati nei depositi dagli anni Novanta.

