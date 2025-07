Mercato Roma | Kokçu il nuovo obiettivo in mediana

mercato Roma, con Kok231U nel mirino come nuovo obiettivo a centrocampo. La società giallorossa si prepara a rinforzare la mediana per tornare grande e puntare con ancora più forza alla prossima stagione. La strategia è chiara: investire sui talenti per consolidare il progetto tecnico e competitivo. E così, tra trattative e sogni di grande calcio, il mercato romanista si appresta a scrivere un nuovo capitolo di ambizione e rinascita.

Roma 7 luglio 2025 - Già in piena primavera, il calciomercato scalda l'anima di tutti gli appassionati di calcio, per poi esplodere una volta completati i campionati. L'estate non è però solo legata alle trattativa, in seno ai vari club infatti si lavora per pianificare il futuro della squadra e in generale della società. Questa stagione non è stata tra le più brillanti dei capitolini, ma questo non sta fermando da una programmazione assidua da parte della presidenza Friedkin e dei suoi dirigenti. Il lavoro per il nuovo stadio nel quartiere di Pietralata prosegue, con il supporto del Comune, ma soprattutto, per quanto riguarda il calcio giocato, si lavora per avere a breve anche la squadra Under 23 per la Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net