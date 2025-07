Allarme povertà a Bologna sempre più famiglie in difficoltà | l’identikit

A Bologna, l’allarme povertà si intensifica: più famiglie in difficoltà, giovani e lavoratori precari vittime di un nuovo volto della povertà. Un quadro preoccupante che richiede attenzione e azioni concrete per sostenere chi fatica a far fronte alle spese quotidiane, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo di fronte alle sfide economiche. La situazione invita a riflettere e a mobilitarsi per cambiare rotta.

Bologna, 7 luglio 2025 – Più poveri e più soli: a Bologna è allarme povertà. Una povertà sta cambiando anche volto e acquista le sembianze di padri e madri separati, disoccupati con sempre più giovani, tanti lavoratori precari e, purtroppo, sempre più famiglie con minori a carico che non riescono più a fare fronte alle spese di ogni giorno. Lo denuncia l’Antoniano di Bologna, città in cui negli ultimi tre anni si è registrato un aumento importante del numero di famiglie in cerca di supporto, passate dalle 115 del 2022 alle 152 del 2024 (+32%). E non è un caso la cresciuta del 11% del numero di minori assistiti passato in due anni da 223 a 247. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme povertà a Bologna, sempre più famiglie in difficoltà: l’identikit

