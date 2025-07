Delirio per Noah Schnapp di Stranger Things all' Outdoor Film Festival

Il fascino di Noah Schnapp, la star di "Stranger Things", ha infiammato il cuore dei fan italiani all'Outdoor Film Festival di San Valentino Torio. Centinaia di adolescenti impazziti hanno vissuto un'emozione indimenticabile incontrando dal vivo il loro idolo, tra foto, autografi e selfie. La sua presenza ha trasformato l’evento in un vero e proprio evento da ricordare. E questa è solo l'inizio di un'estate ricca di sorprese nel mondo del cinema e degli incontri speciali.

Roma, 7 lug. (askanews) - Centinaia di ragazzi impazziti per Noah Schnapp, Will Byers nella serie cult di Netflix "Stranger Things", sono arrivati a San Valentino Torio (Sa) per vedere da vicino la giovane star americana ospite della terza edizione dell'Outdoor Film Festival. L'attore si è concesso a foto, autografi e selfie sfilando sul red carpet per poi incontrare il pubblico in Villa Comunale e raccontarsi in un talk con Daniele Giannazzo, in arte Daninseries. Sono trascorsi 10 anni fa dalla prima puntata di "Stranger Things" su Netflix. "Non mi aspettavo tutto questo successo, sono molto dispiaciuto che questa sarĂ l'ultima stagione, ma sono molto emozionato che presto vedrete la 5 stagione, credo sia la migliore" ha raccontato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net