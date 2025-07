Le vacanze dei giocatori della Virtus Bologna Belinelli vola a Bora Bora

Dopo un anno ricco di sfide e grandi successi, i giocatori della Virtus Bologna si concedono un meritato riposo in paradiso: Bora Bora. Belinelli e compagni, simbolo di determinazione e talento, sono pronti a ricaricare le energie per nuove avventure. Le vacanze sono il modo perfetto per celebrare uno scudetto indimenticabile e prepararsi alle prossime imprese—perché il ritorno in campo sarà ancora più sorprendente.

Bologna, 7 luglio 2025 – Momenti di relax per i giocatori della Virtus Bologna, dopo un’annata intensa, ricca di partite e soddisfazioni, culminata con la conquista dello scudetto: il 17º della storia del club. Il 3-0 contro Brescia del 17 giugno ha scritto un altro capitolo importante nella storia del club bolognese, regalando una gioia immensa ai tantissimi tifosi accorsi in Piazza Maggiore per festeggiare il traguardo. Ora però, in attesa dell’inizio del nuovo campionato, i giocatori si godono un po’ di meritato riposo. A partire dal capitano, Marco Belinelli, che ha scelto come meta l’esotica Bora Bora,  in  Polinesia, insieme alla moglie Martina Serapini e alle figlie Nina Sophie e Deva Vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le vacanze dei giocatori della Virtus Bologna, Belinelli vola a Bora Bora

In questa notizia si parla di: bora - giocatori - bologna - virtus

LA VIRTUS BOLOGNA È CAMPIONE D’ITALIA! Dopo 4 anni le Vu Nere sono trionfano in campionato! Dominata la serie su Brescia 3-0 e 17esimo titolo in bacheca Vai su Facebook

Le vacanze dei giocatori della Virtus Bologna, Belinelli vola a Bora Bora; La Pallacanestro Trieste scatena il tifo del Dome e la Bora nella sfida con Milano.

Le vacanze dei giocatori della Virtus Bologna, Belinelli vola a Bora Bora - Shengelia a Los Angeles, Morgan in North Carolina e Pajola in Giappone ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Virtus, Smailagic a Bologna per firmare. Pressing su Procida - Preso lui, Paolo Ronci punterà poi ad ottenere la sospirata firma di Gabriele Procida: in Italia la Vu corre sola, ma alla giovane ala azzurra rimane l'alternativa di un approdo all’estero. Scrive bologna.repubblica.it