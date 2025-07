vlahovic e gli altri il mercato juventus ostaggio degli errori del passato

Il mercato della Juventus, nell’anno zero post-Giuntoli, si trova ingabbiato tra scelte discutibili e contratti onerosi. Da Vlahovic a Koopmeiners, passando per Nico Gonzalez e Douglas Luiz, le mosse passate hanno lasciato un’eredità complessa da gestire. Questa matassa ingarbugliata influisce sulla strategia attuale, che Damien Comolli, chiamato da John Elkann a plasmare un nuovo progetto sportivo, si trova ora a districare con grande impegno e sfide ancora aperte.

Da Dusan Vlahovic, con un contratto fuori misura per le attuali esigenze di bilancio, a Theun Koopmeiners, passando per Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Il mercato della Juventus nell’Anno Uno dopo la fine della breve era di Cristiano Giuntoli è ostaggio degli errori del passato. Una matassa ingarbugliata i cui effetti si scaricano sulla gestione attuale che Damien Comolli, chiamato da John Elkann a costruire un nuovo progetto sportivo ed economico, deve provare a districare per avere margini di intervento a completamento della rosa da mettere a disposizione di Igor Tudor. Che l’estate scorsa la Juventus avesse speso tantissimo, purtroppo per i tifosi bianconeri anche male, Panorama lo aveva segnalato per tempo facendo i veri conti in tasca al mercato di Giuntoli e Thiago Motta. 🔗 Leggi su Panorama.it