Pamplona al via la corsa dei tori | sei persone ferite

Migliaia di spettatori hanno partecipato alla prima delle nove "encierros" che si svolgono durante le feste di San Fermín. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pamplona, al via la corsa dei tori: sei persone ferite

In questa notizia si parla di: pamplona - corsa - tori - persone

Corsa dei tori, la protesta degli animalisti a Pamplona: le immagini - La corsa dei tori di Pamplona, uno degli eventi più iconici e discussi del Festival di San Fermin, accende passioni e proteste.

Inizia la Corrida di Pamplona, tradizionale corsa dei tori in onore di San Firmino. Migliaia di persone partecipano ogni anno, ma nessun toro sopravvive: dopo la corsa, vengono uccisi nell'arena. Una festa cruenta mascherata da tradizione: https://kodmi.it/ehvI Vai su Facebook

Il Festival di San Fermín apre con la prima corsa dei tori a Pamplona Vai su X

Pamplona, in migliaia in piazza per la festa di San Firmin. Cosa è il Chupinazo, il rito che dà il via alle ce; Tragedia durante la corsa dei tori in Spagna: una persona morta e l'animale è stato abbattuto; Spagna: 7 feriti nella festa a Pamplona, nessuno dalle corna dei tori.

Pamplona, al via la corsa dei tori: animali a terra e sei feriti alla festa di San Firmin: il video - Si è svolto alle 8:00 del mattino il primo `encierro´, la tradizionale corsa davanti ai tori alle festa di San Fermin, a Pamplona (Navarra) nel nord della Spagna. Lo riporta msn.com

Senza incidenti prima corsa con tori a san Fermin a Pamplona - Si è svolto alle 8:00 del mattino il primo, atteso 'encierro', le tradizionali corse davanti ai tori alle feste di San Fermin, a Pamplona (Navarra) nel settentrione della Spagn ... msn.com scrive