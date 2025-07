Doppio incendio a Fiumicino rogo all’isola ecologica e nel cantiere della ‘Liburna’ | il Comune chiede l’intervento urgente di Arpa

Un’ondata di incendi scuote Fiumicino: due roghi in poche ore, tra l’isola ecologica e il cantiere della ‘Liburna’, sollevano l’allarme. La situazione preoccupa le autorità che chiedono intervento urgente ad ARPA per contenere i danni e garantire la sicurezza dei cittadini. La sequenza di eventi sottolinea l’importanza di un’attenzione costante e di misure preventive efficaci per tutelare ambiente e comunità. È tempo di agire con decisione per fermare questa escalation.

Roma, 7 luglio 2025 – Due incendi a distanza di poche ore in mattinata a Fiumicino. E sono soltanto gli ultimi di una serie di roghi registrati in questi giorni. Le fiamme si sono sviluppate stamani in un'area di via Corona Boreale, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Le fiamme hanno coinvolto un deposito riconducibile alla ditta Paoletti Ecologia, rendendo necessaria la chiusura temporanea di via Corona Boreale. L 'alta colonna di fumo nero, visibile anche da diverse zone della Capitale, ha suscitato non poca preoccupazione. Le fiamme sono state domate grazie all’intervento di vigili del fuoco e protezione civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Doppio incendio a Fiumicino, rogo all’isola ecologica e nel cantiere della ‘Liburna’: il Comune chiede l’intervento urgente di Arpa

