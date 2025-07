Incidente sul lavoro nel Salento crolla il solaio di un appartamento | il titolare dell' impresa e due operai salvati dalle macerie

Un grave incidente scuote il Salento: questa mattina, il crollo di un solaio durante i lavori di ristrutturazione in via Spacciante ha sepolto tre operai sotto le macerie. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di salvare il titolare dell’impresa e due operai, ma la scena resta sconvolgente e preoccupante. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza nei cantieri e l’attenzione necessaria per prevenire tragedie di questo tipo.

Grave incidente sul lavoro nel Salento. Crolla il solaio di un appartamento in ristrutturazione: tre operai sotto le macerie. È successo questa mattina intorno alle 10.30, in via Spacciante,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sul lavoro nel Salento, crolla il solaio di un appartamento: il titolare dell'impresa e due operai salvati dalle macerie

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro - salento - crolla

Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Marina, dove un marinaio è stato colpito da una fune rotta mentre svolgeva le sue mansioni.

Incidente sul lavoro nel Salento, crolla il solaio di un appartamento: tre operai sotto le macerie Vai su X

Incidente sul lavoro nel Salento, crolla il solaio di un appartamento: tre operai sotto le macerie; Incidente sul lavoro a Monteroni. Crolla un solaio, tre operai feriti; Crolla palazzina in Salento, quattro operai feriti.

Incidente sul lavoro nel Salento, crolla il solaio di un appartamento: tre operai sotto le macerie - Crolla il solaio di un appartamento in ristrutturazione: tre operai sotto le macerie. Da msn.com

Incidente sul lavoro a Monteroni. Crolla un solaio, tre operai feriti - I tre sono stati condotti in codice rosso presso l'ospedale "Vito Fazzi", sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e ispettori dello Spesal ... leccenews24.it scrive