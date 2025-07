Meloni anche Les Echos in ginocchio | Tutti sedotti colpo mortale per Macron

In un crescendo di ammirazione, anche Les Echos, il prestigioso giornale economico francese, si inchina di fronte a Giorgia Meloni, ormai consacrata come icona politica e modello di pragmatismo. La sua influenza travalica i confini italiani, suscitando interesse e ammirazione tra gli osservatori di tutta la Francia. Ma quali saranno le conseguenze di questa crescente venerazione? Lo scopriremo nelle prossime pagine.

Ormai in Francia è un classico: la stampa d'Oltralpe, non necessariamente di destra, è stata conquistata da Giorgia Meloni. A metà di giugno la premier era finita addirittura in copertina su Le Figaro, indicata come "un modello da seguire" per i conservatori locali. Qualche giorno fa Les Echos, il più prestigioso e seguito giornale economico francese, aveva elogiato il suo " pragmatismo ". E oggi lo stesso quotidiano torna sul punto sottolineando la performance del governo italiano sui Titoli di Stato, con i Btp che non solo hanno ricucito il gap con il Bund tedesco (indicatore, questo, di grande stabilità e fiducia dei mercati internazionali nei confronti del "sistema-Italia") ma hanno pure "superato" i titoli francesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni, anche Les Echos in ginocchio: "Tutti sedotti", colpo mortale per Macron

